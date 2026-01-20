1月20日の「踊る！さんま御殿!!」にて「雪国で育った有名人」を放送。北海道出身の元プロ野球選手・五十嵐亮太が、「雪国にメジャーリーガーが多い理由」を力説しスタジオを沸かせた。

北海道出身の五十嵐亮太は、「東北や北海道はメジャーリーガーが多いんです」と、岩手県出身の大谷翔平や佐々木朗希らの名前を挙げ、その理由を“雪合戦”と断言。「冬に雪を投げまくるんです。そこで肩ができるんですよ」「滑ることを警戒しながら下半身を安定させながら投げなきゃいけない」と熱弁する姿に、さんまは苦笑しながら「大谷も佐々木も練習は室内だったと思う」と反論するも、五十嵐は「子どもの頃に絶対投げてます！ 野球やってる子は絶対に雪を投げてますから」と自説を貫き通す。しかし、自身のプロ時代については、「雪は指先の感覚が軽くて滑るので、僕はプロに入ってコントロールに苦労したのはそのせいかな」と、自虐で笑いをとっていた。

そんな五十嵐に、東京五輪ボクシング女子フェザー級金メダリストの入江聖奈が突然「五十嵐さんに物申したいんですけど」と言い出し、「五十嵐さんみたいな野球部の方が（雪を）カッチカチに固めて、思いやりのない雪玉を投げてくるんですよ」と、過去の思い出を五十嵐に重ねてクレーム。「そのおかげで私は痛みに耐性がついたので、金メダルが獲れたのでよかったんですけど」と美談にするも、五十嵐の「僕が当てたみたいになってるじゃないですか！」というツッコミにスタジオ中が爆笑となった。