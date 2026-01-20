「M-1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」赤木裕（34）が20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（後9・00）で、昨年8月に結婚したことを発表した。

結婚についての話題の流れでMCの東野幸治が相方・きむらバンド（35）に「結婚してるの？」と質問すると、「結婚してないですね」と独身であると説明。「赤木くんも？」と聞く東野に「そうですね…」と口ごもり「結婚しまして。昨年8月に結婚しまして」と告白。驚く共演者をよそにきむらは「（発表が）ここ初」とサプライズであることを明かした。

結婚当初は相方も知らされておらず、きむらは「4カ月後に知った」という。M-1の密着番組で自宅取材をしようとしたスタッフに「奥さんがいるんで」と明かしたそうで、「2年ぐらい一緒に住んでて」と以前から同居していたことも明かした。

さらに、優勝した「M-1」決勝戦を新妻が会場で観覧していたことも告白。会場に呼んだのではなく高倍率をくぐりぬけて「たまたま観覧で当たった」とそうで、東野が「優勝した瞬間、チラチラ見てた？」と聞くと「優勝した時は妻の元に行きたかったですけど、客席に下りるのは…チラチラ見てました」とぶっちゃけた。

発表のタイミングは「聞かれたタイミングで」と思っていたといい、新妻は「かわいいっす、もちろん」とのろけも。

東野は「せこい話していい？オンエアまでどの番組にも言わんといてや」と念押しし、スタジオから「せこい！」の声を浴びていた。

NSC大阪校の先輩後輩である赤木ときむらによる「たくろう」は2016年に結成。18年に第39回今宮子供えびすマンザイ新人コンクールで新人漫才福笑大賞、19年に第8回ytv漫才新人賞決定戦で準優勝の実績を残し、昨年12月の漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」では最終決戦で審査員9人中8人の票を獲得する圧勝で頂点に立った。

赤木は京都産業大卒業で、M-1決勝で披露した「リングアナ」のネタでは母校の略称「KSU」（Kyoto Sangyo University）を「KSD」と間違えたことでも話題に。大の野球好きで巨人ファンとしても知られる。