ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。花粉症について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「すでに花粉が飛んでいると思います…」「目が痒くってくしゃみも出て痰の量も増えはじめているんだもの〜」 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「今年もやってきたみたいですね〜」と題して、「気がついている人も多いと思いますが…すでに花粉が飛んでいると思います…」と投稿。





「目が痒くってくしゃみも出て 痰の量も増えはじめているんだもの〜」と、すでに花粉症の症状が出始めていて、痰を吸引する回数も増えていることを明かしました。





津久井さんによると「今年は正月くらいから なんか予感めいた感覚がありました…」ということですが、それが「確信に変わっていったのでした〜」とのことです。





そして津久井さんは「さぁ〜今年も来たぞ〜 花粉症仲間の皆さん〜 乗り切りましょうね〜」と、同じく花粉症に悩む人々に明るく呼びかけました







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品『ご近所物語』の「西野ジロー」役や、『アリスSOS』の「和美トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】