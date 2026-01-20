¾¾»³Àé½Õ¡¡¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»¡×¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ç¡Ö¤½¤ÎÅÀ°Î¤¤¤ï¤Ê¡×¤È»×¤¦À¯¼£²ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê56¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡ÊÎ¬¾Î¡¦ÃæÆ»¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£¤³¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Áªµó¤òÀï¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½°µÄ±¡µÄ°÷¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤È¤«ÃÏÊýµÄ°÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤Î¤è¡©¤Ã¤Æ¤Í¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæÆ»¤Ç²þ³×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¡©²¿¤ò²þ³×¤·¤¿¤¤Ìõ¡©²¿¤¬Ï¢¹ç¤ÊÌõ¡©Ìõ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡Ä¡£Áªµó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤À¤í¡£¤½¤ì¤â½°µÄ±¡Áªµó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÅÞ¤¬1¤Ä¤ÎÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï²áÈ¾¿ô¤Ï¼è¤é¤»¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤½¤Î¡¢¸¶È¯¤ÎÌäÂê¤À¤È¤«¤Ê¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚ¤Ï¤½¤ÎÅÀ°Î¤¤¤ï¤Ê¡£À¯ºö¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢ÍýÇ°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÁªµó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£À¯¼£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡¢²¶¤â¡£ËÜÅö¤ËÀ¯¼£¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤âÆâÍÆ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢Ï¢¹ç¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¿ô½¸¤á¤À¤±¤ÎÁªµó¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡ÊÎ¬¾Î¡¦ÃæÆ»¡Ë¤Ë¹çÎ®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤ÏÃæÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½°µÄ±¡Áªµó¤Î¤¿¤á¤Î¹çÎ®¿·ÅÞ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¤«¤È¸À¤¦¤Î¤¬»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤´È½ÃÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¤«¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤ËÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£