『九条の大罪』主題歌は羊文学が書き下ろし！ 塩塚モエカ「歯を食いしばるような気持ちで作りました」
今春配信される柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌は、羊文学が本作のために書き下ろした楽曲「Dogs」に決まった。
【写真】柳楽優弥、松村北斗が演じる2人、原作での姿は？
本作は、漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平による最新漫画を実写化。
半グレ、ヤクザ、前科持ちー、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（くじょう・たいざ）。どんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に、道徳上許しがたい悪人だとしても依頼人を擁護する。果たして九条の正義とはー。
主演の柳楽優弥は、九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。その九条の元に突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司を演じるのは松村北斗。
このほか、弁護士とは異なる立場で犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザ、表向きは自動車整備工場の社長だが、裏社会とつながり九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛を町田啓太、ある過去から九条と壬生を目の敵にする嵐山刑事を音尾琢真、そして伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシが演じる。
監督を務めるのは土井裕泰、山本剛義、足立博。脚本は根本ノンジ。那須田淳がプロデューサーを務め、Netflixと初タッグを組む。
主題歌の「Dogs」は、本作が描く、人間の内奥に潜むダークさや現代社会のゆがみをすくい取り、物語に登場する多様なアウトローたちの存在を象徴するかのようなタイトルとなっている。
作詞・作曲を手掛けた塩塚モエカは「力強い人たちの話なのに、どこか淡々と低い温度で表現されているところがリアルで好きでした。単行本のラストにはいつも真鍋先生の呟きが書いてあって、その文章からもやりきれない人間味を感じていたので、私も曲を作るにあたり、心の中の色々な扉を開けて向き合いたい作品だなと感じました」と原作との出会いをを振り返り、「命は、授かってしまったからには、誰のせいにもできないです。だからこそ、必死に転がって生きていくしかない、ということについて書きました。作品と自分の過去を照らし合わせ、歯を食いしばるような気持ちで作りました。作中に何度も出てくる、自分の人生、自分で決めな、というメッセージが好きで歌詞に入れました」と楽曲に込めた自身の思いを語る。
歌詞には「生ぬるい覚悟じゃ先はないね／やんのか、逃げるか／自分で決めな」と、まさに九条が依頼人に問いかける言葉が反映されている。さらには、楽曲内にバンドとして“原点回帰”も意識した部分もあると明かしている。
プロデューサーの那須田淳は羊文学の起用理由について「ヒリヒリした世界でも秘めたあつい熱量をもって、社会のカウンターに生きる人たち、そんななかでも青春にもがく彼／彼女たちの応援歌というかアンセムになる歌とサウンド。そんな分厚いロックチューンを作り出してくれる唯一無二のアーティストが羊文学さんだと思いお願いしました」と語り、「鋭くエッジの効いた、疾走感、熱量、サウンドの厚みと透明感、ボーカルと歌詞のキレ。バンドだからこそのロックチューンに大感動しました。欲しかったもの全てがそこにある感覚です」と書き下ろされた楽曲について語っている。
発表にあわせて羊文学より新たなアーティスト写真も公開された。楽曲音源は、近日解禁予定の『九条の大罪』初の予告映像とあわせて公開予定。さらに、3月25日に楽曲配信がリリースされることが決定。本日1月20日よりAppleMusicとSpotifyではPre Add／Pre‐Saveがスタートしている。
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、2026年春、Netflixにて世界独占配信。
