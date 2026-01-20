内田真礼、全国3都市を巡るライブハウスツアー開催決定
内田真礼が1月20日にファンクラブ向けの生配信を行い、9月に全国3都市のライブハウスを巡るライブツアー＜UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”＞を開催することを発表した。
ツアーとしては2024年11月4日の神戸を皮切りに福岡、立川(東京)を回った＜UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA”＞より約1年10ヶ月ぶりの開催となる。
日程と会場は9月6日(日) 福岡/DRUM LOGOS、9月13日(日) 名古屋/ダイアモンドホール、9月27日(日) 川崎/CLUB CITTA。
今回のライブタイトルにもなっている“statice”(よみ：すたーちす) は、イソマツ科イソマツ属の花でドライフラワーにしても色が変わらず美しいままという特徴がある。今回のライブハウスツアーがどのような演出になるかを想像してライブを心待ちにしてほしい。
また、今回のライブハウスツアーのチケット優先販売申込券が3月4日発売の18枚目のシングル「LOVE LOVE ビーム」に封入されることも合わせて解禁となった。
■＜UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”＞
【日程／会場】
【出演】
・内田真礼
・MAAYA BAND（Guitar:山本陽介 Bass/Band Master:黒須克彦 Keyboards:今井 隼 Drums:村田一弘 Manipulator/Percussion:大串友紀）
【チケット料金】
8,500円(税込)
※オールスタンディング
※女性限定エリア有
※ドリンク代別途
【18thシングル封入／チケット優先申込券について】
枚数制限 1シリアルナンバーにつき 1公演 1枚まで
支払方法 クレジットカード・コンビニ決済
発券方法 アプリ（電子チケット）
※1公演のチケット1枚分のお申込みにつき、シリアルナンバーは1回のみご使用いただけます。
※一度使用されたシリアルナンバーは再度使用することはできません。複数公演へのお申込みを希望される場合は、申込枚数分のシリアルナンバーが必要です。
※ファンクラブ会員の方は先行期間でのご応募が可能です。
※申込受付は2026年3月4日以降を予定しております。期間の詳細は後日ご案内いたしますので公式HP・公式SNSをご確認ください。
■ニューシングル「LOVE LOVE ビーム」
2026年3月4日(水)発売
【収録楽曲】※全形態共通LOVE LOVE ビーム
作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）タイトル未定LOVE LOVE ビーム -TV Size Ver.-LOVE LOVE ビーム -Instrumental-タイトル未定 -Instrumental-
【発売形態】
＜通常盤＞（CD Only） PCCG-02492 / 1,400円(税込)
＜初回限定盤＞（CD＋BD） PCCG-02491 / 2,640円(税込)
[封入特典]
・フルカラーブックレット
・特典Blu-ray Disc
「LOVE LOVE ビーム」Music Video
off shot
Making of Music Video
■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』
2026年1月8日より放送開始
TOKYO MX 毎週木曜 24時00分〜24時30分
BS朝日 毎週日曜 25時00分〜25時30分
MBS 毎週火曜27時00分〜27時30分
AT-X 毎週木曜23時00分〜23時30分
※リピート放送 毎週月曜 11時00分〜11時30分／毎週水曜 17時00分〜17時30分
【スタッフ】
『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）
原作 タカヒロ
漫画 竹村洋平
監督 田村正文
シリーズ構成 中西やすひろ
脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太
キャラクターデザイン 中野圭哉
コンセプトコンポジット 郄津純平
美術監督 小原志野
色彩設計 鈴木咲絵
色彩設計補佐 椛谷麻衣
撮影監督 林 幸司
CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）
編集 丹 彩子
音楽 KOHTA YAMAMOTO
音響監督 横田知加子
音響制作 ダックスプロダクション
アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム
【キャスト】
和倉優希 広瀬裕也
羽前京香 鬼頭明里
東 日万凛 宮本侑芽
駿河朱々 日野まり
大川村 寧 立花日菜
出雲天花 内田真礼
東 八千穂 稗田寧々
若狭サハラ 上田麗奈
多々良木乃実 市ノ瀬加那
上運天美羅 ファイルーズあい
月夜野ベル 石見舞菜香
蝦夷夜雲 和泉風花
東 風舞希 ゆかな
山城 恋 花澤香菜
備前銀奈 吉田有里
和倉青羽 楠木ともり
銭函ココ 千本木彩花
湯野波音 日高里菜
紫黒 杜野まこ
雷煉 くじら
壌竜 生天目仁美
