■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』

2026年1月8日より放送開始

TOKYO MX 毎週木曜 24時00分〜24時30分

BS朝日 毎週日曜 25時00分〜25時30分

MBS 毎週火曜27時00分〜27時30分

AT-X 毎週木曜23時00分〜23時30分

※リピート放送 毎週月曜 11時00分〜11時30分／毎週水曜 17時00分〜17時30分

【スタッフ】

『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）

原作 タカヒロ

漫画 竹村洋平

監督 田村正文

シリーズ構成 中西やすひろ

脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太

キャラクターデザイン 中野圭哉

コンセプトコンポジット 郄津純平

美術監督 小原志野

色彩設計 鈴木咲絵

色彩設計補佐 椛谷麻衣

撮影監督 林 幸司

CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）

編集 丹 彩子

音楽 KOHTA YAMAMOTO

音響監督 横田知加子

音響制作 ダックスプロダクション

アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム

【キャスト】

和倉優希 広瀬裕也

羽前京香 鬼頭明里

東 日万凛 宮本侑芽

駿河朱々 日野まり

大川村 寧 立花日菜

出雲天花 内田真礼

東 八千穂 稗田寧々

若狭サハラ 上田麗奈

多々良木乃実 市ノ瀬加那

上運天美羅 ファイルーズあい

月夜野ベル 石見舞菜香

蝦夷夜雲 和泉風花

東 風舞希 ゆかな

山城 恋 花澤香菜

備前銀奈 吉田有里

和倉青羽 楠木ともり

銭函ココ 千本木彩花

湯野波音 日高里菜

紫黒 杜野まこ

雷煉 くじら

壌竜 生天目仁美

Ⓒタカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

公式サイト：https://mabotai.jp/

公式X（旧Twitter）：@mabotai_kohobu

少年ジャンプ＋『魔都精兵のスレイブ』ページ：https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156641784254