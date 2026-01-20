Re:name、アルバム『1626』より「OTHER SIDE」先行配信決定。10周年サイトでフォトギャラリー＆“Re:name BEST10”プレイリスト公開も
Re:nameが、3月25日リリースのニューアルバム『1626』より、収録曲の「OTHER SIDE」を1月21日から先行配信することを発表した。
併せて、10周年特設サイトにて、10周年フォトギャラリーとメンバーが選ぶ“Re:name BEST10”プレイリストを公開した。写真と楽曲で結成10周年の軌跡を追ってみてほしい。
Re:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースする。2016年に当時16歳の現メンバー3人で結成して、同メンバー、かつ2026年で26歳になるという記念碑的なアルバムになるという。
また結成記念日には、大阪城音楽堂でフリーライブ開催する。結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料。アルバム『1626』の初回特典で、大阪城音楽堂フリーライブの優先入場券が封入されている。さらに、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も決定。現在、オフィシャル2次先行受付中なのでチェックしてほしい。
1月24日には＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＜TWO MAN SERIES＞＞もスタート。地元・大阪のESAKA MUSEにthe paddlesを迎えて開催される。チケットはソールドアウトとなっている。
◾️アルバム『1626』
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://lnk.to/rename_1626
Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://lnk.to/rename_1626
CD予約：https://lnk.to/rename_1626
▼デジタル版収録曲
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
▼CD版収録曲
PCCI-00032 3,000円（税込）
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）
10.I’ve （CDのみのbonus track）
▼特典内容
・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver】
・初回封入特典 2026年3月25日（水）Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券
※CD1枚につき 1枚封入
・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」
◆大阪城音楽堂フリーライブ情報
2026年3月25日（水）大阪城音楽堂
開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演 20:00予定
入場無料
※入場順など詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。
▼ステッカー付き入場予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYKWirHsjtq6BWkh5gZlnWScCENGscenesTJ-stLYBIqpxA/viewform
※ご応募いただかなくてもご来場は可能です。
◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞
◆TWO MAN SERIES ※チケット一般発売中
2026年1月24日（土）大阪・ESAKA MUSE
アーティスト：Re:name / Guest : the paddles
時間：開場 17:30 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：HEADLINE：06-6809-5858
2026年2月13日（金）東京・渋谷WWW
アーティスト：Re:name / Guest : w.o.d.
時間：開場 18:30 / 開演 19:00
料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
◆ONE MAN SERIES
＜Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026＞
2026年5月23日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888
2026年5月30日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
2026年6月14日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041
▼チケット情報
・オフィシャル最速先行
オフィシャル2次先行：〜2月15日（日）23:59
受付URL： https://eplus.jp/rename/
