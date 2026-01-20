時速36km、新作EPより「ゴースト」MV公開
時速36kmが先日発売した最新EP「Around us」より、収録曲「ゴースト」のMVを公開した。
本ミュージックビデオは、EP「Around us」のジャケットアートワークも手がけた高橋まりなが監督を担当。ジャケットと連動した世界観の中で、楽曲の空気感を映像で表現している。
映像単体としてはもちろん、楽曲『ゴースト』、さらにはEP「Around us」の世界をより深く感じることのできる内容となっている。ぜひ注目してほしい。
また、EP発売を記念して、タワーレコードでは仲川慎之介（Vo, G）によるインストア弾き語りライブ＆サイン会も開催中。1月22日NU茶屋町店、1月23日名古屋パルコ店での実施が予定されている。
さらに、時速36kmは東京・大阪・名古屋を巡る東名阪ワンマンツアー＜Latency:0sec Tour＞も控えている。チケット情報の続報は、SNSにて近日公開予定。
■『Around us』発売記念イベント
2026年1月14日（水）タワーレコード新宿店 START：20:45 集合 : 20:30
2026年1月22日（木）タワーレコード梅田NU茶屋町店 START : 19:00 集合 : 18:45
2026年1月23日（金）タワーレコード名古屋パルコ店 START：18:30 集合：18:15
内容：Vo/Gt仲川慎之介弾き語り＋CDサイン会
■EP『Around us』
2025年12月17日（水） リリース
購入：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus_EP
配信：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus
CD / PCCI-00031 / 2,200円（税込）
▼収録内容
01.Around i
02.tiny spark
03.新式弐型
04.デイドランカー
05.Gazer
06.Happy
07.Around you
08.ゴースト
■＜時速36km one man live -“Latency:0sec Tour”＞
2026年3月7日（土) 心斎橋Live House Pangea 開場 : 18:00 開演 : 18:30
2026年3月14日（土) 栄Live House R.A.D 開場 : 18:00 開演 : 18:30
2026年3月22日（日) 下北沢SHELTER 開場 : 18:00 開演 : 18:30
