◆Ｕ―２３アジア杯▽準決勝 日本―韓国（２０日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準決勝で韓国と対戦し、前半を終えて１―０でリードしている。

１次リーグは全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に、０５年以降生まれの２１歳以下で編成して臨む。日韓戦はヨルダン戦から５人先発を変更し、ＤＦ永野修斗、小泉佳絃、ＭＦ嶋本悠大、ＦＷ道脇豊、久米遥太らが名を連ねた。

最初のチャンスは日本。前半１１分、ＤＦ永野のパスに抜け出したＦＷ道脇がＧＫと１対１になったが、シュートは枠から外れる。同２４分にも道脇が裏に抜け出すもトラップが大きくなってしまいチャンスを生かせず。

同２６分には韓国に左ＣＫからフリーでヘディングシュートを打たれるも、ＧＫ荒木が好セーブを披露した。

同３６分にはＭＦ小倉のロンスパスを受けた右サイドバックのＤＦ小泉のクロスが風に乗ってゴールに向かって行き、ゴールを襲う。ここはＧＫに阻まれたが、ここで獲得した右ＣＫから先制点が生まれる。ＭＦ佐藤のキックをＤＦ永野が合わせたシュートはＧＫに阻まれたが、こぼれ球をＤＦ小泉が押し込んで先制した。

２８年ロサンゼルス五輪出場権は３・５枠から２枠に減少するため、次の大会では準決勝突破が絶対条件。その“前哨戦”とも言える大会で、日本は前半を１―０で折り返した。