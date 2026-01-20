《40・50代》伸びた白髪もおしゃれにぼかす！？【上品ハイライト】って大当たりかもーー！

白髪を気にせずおしゃれを満喫したい大人女性に、「上品ハイライト」がおすすめです。白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるので、毎日の気分もぐっと華やぐかも。伸びてきた白髪が気になりにくく、メンテナンスがラクなのも嬉しいポイントです。今回は、40・50代にぴったりな上品ハイライトをピックアップします。

自然な仕上がりの細ハイライト

細いハイライトによって白髪を自然にぼかしたボブスタイル。ハイライトの陰影が、シンプルなボブに立体感をプラスしています。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんによると、「一度ハイライトを入れると、次回は1ヶ月半～2ヶ月に一度のメンテナンスカラーで十分」とのこと。忙しい大人女性にもぴったりなヘアスタイルです。

ハイライトが毛流れを引き立てる

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「大人女性におすすめ」「上品で都会的なハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトが軽やかさを演出し、ラフな毛流れを引き立てています。細いハイライトが自然に馴染んで洗練された印象を与えてくれそうです。

ふんわりと立体的なヘアスタイルに

こちらのハイライトは、顔まわりが明るくなりそうな明るめカラーがベース。ハイライトの光の反射によって、髪がふんわり立体的に見えそうです。ヘアスタイリストの@shoki______hairさんは、「手間がかからず可愛くなれるハイライトを提案しています」とコメントしています。

赤みを抑えたハイライトで透明感アップ

こちらのヘアスタイルは、シンプルな切りっぱなしボブにハイライトの陰影が映えています。カラーリングで髪の赤みを抑えることで、透明感を演出できるのが嬉しいポイント。ハイライトヘアを落ち着きのあるシックな仕上がりにしたい人に、おすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri