羊文学、Netflixシリーズ『九条の大罪』に主題歌「Dogs」を書き下ろし＆配信リリース決定
羊文学が、2026年に春配信のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌に新曲「Dogs」を書き下ろしたことを発表した。
「Dogs」は、『九条の大罪』の配信に先駆けて3月25日に配信リリースされる。本日よりApple MusicとSpotifyではPre Add / Pre-Saveがスタートしている。
『九条の大罪』は、柳楽優弥が厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士役で主演を務め、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシらが出演する。監督を務めるのは、世に送り出してきた土井裕泰、山本剛義、足立博。脚本は根本ノンジ、那須田淳がプロデューサーを務め、Netflixと初タッグを組む。
また、「Dogs」の配信リリース発表に合わせて、新たなアーティスト写真も公開となった。
◾️「Dogs」
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/Dogs
◾️『D o n’ t L a u g h I t O f f (T r u l y D e l u x e)』
配信ページ：https://fcls.lnk.to/DLIO_TD
▼収録曲（全16曲）
そのとき
いとおしい日々（ブルボン オリジナルビスケットシリーズTVCM タイアップ楽曲）
Feel（TVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌)
doll
声（フジテレビ系月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』主題歌）
春の嵐
愛について
cure
tears（映画「かくしごと」主題歌）
ランナー
未来地図2025（TAKANAWAGATEWAYCITY未来体験シアターオリジナル楽曲）
Burning（TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌）
don’t laugh it off anymore
14.Burning (yunè pinku Remix)
15.more than words (Miso Extra Remix)
16.Sonotoki (Squid Remix)
◾️＜羊文学「SPRING TOUR 2026」＞
2026年2月24日（火）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
2026年3月1日（日）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17:00 START 18:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
2026年3月5日（木）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2026年3月10日（火）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
2026年3月19日（木）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
