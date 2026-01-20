準決勝で韓国と対戦

U-23日本代表は1月20日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの準決勝でU-23韓国代表と対戦。

前半は日本が優位に進めたなか、セットプレーから先制した。

大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる21歳以下の選手で構成されている。U-23の大会ではあるものの、U-21の若き日本代表が挑む舞台となっている。

日本はグループステージを3戦3勝10得点無失点で決勝トーナメントに進出。準々決勝のU-23ヨルダン代表戦ではPK戦までもつれ込んだが、GK荒木琉偉が2本止めて準決勝へと駒を進めていた。

準決勝の韓国戦は、序盤から日本が優位に進めチャンスを作るも決めきれない展開に。それでも前半36分、MF佐藤龍之介のコーナーキックからDF永野修都が頭で合わせると、一度はGKにセーブさせるもDF小泉佳絃が詰めて先制に成功した。

その後は韓国に攻め込まれるシーンもあったものの、前半を1-0とリードで折り返した。（FOOTBALL ZONE編集部）