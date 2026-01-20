シンガーソングライターの松山千春（70）が18日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」（略称・中道）について私見を述べた。

松山は「立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が、いろいろ話し合った結果なんだろうな。新党を立ち上げるということで、中道改革連合。これを作ってですね。選挙を戦う。あくまでも衆議院議員だけであって、参議院とか地方議員に関しては今まで通り、公明党、立憲民主という形で。じゃあ、なぜくっついたのよ？ってね、聞きたくなるし」と疑問を呈した。

また「公明党の皆さんにはね。今まで、自公で連立政権でやってきて、いろんな法律を通してきた訳じゃないか。それを、これから立憲と組んで中道ということでどういうふうに国会で論戦を張られるのか興味深いしな。それまでは与党と野党で戦い合っているもんだからなあ。これがまた訳が分からんなあ。中道っていうのがわからないなあ」と続けた。

さらに「真ん中がいいわけ？要は右でも左でもない。右派左派でもない。また、上でも下でもない、っていうことは、国民を真ん中の中心にみんな集めたい訳？極端なこと言ったら、稼いでいる人も稼いでない人も、いわゆる生活に苦しい方もみんな中道。真ん中に集まってください。それ共産主義だろ。日本は自由民主主義国家ですよ。やっぱり頑張ったやつ、稼いだやつはそれなりに評価されるべきだし、いろんな生活状態があって残念ながら稼げない、どうしようもないんだっていう方は国が生活保護とかいろんな形でやってきてる訳やんか。何もみんなが真ん中に集まって、みんなで一緒に生活していきましょうって…、それは別にないんじゃないかと思うんだけどな」と語った。

「もしあったとしても、中道で改革ってどういうことよ？何を改革したい訳？何が連合な訳？訳わからないよなあ…。選挙のためだけだろ。それも衆議院選挙のためだけに、2つの党が1つの党になって戦いたい。どんなことしても自民党には過半数は取らせない、その意気込みは分かりますけどね…。あなたたち、原発の問題だとかな、自衛隊に対する考え方だとか、いろんな部分で違いがあると思うんですけど」と語った。