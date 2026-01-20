1月20日までに、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がアメーバオフィシャルブログを更新。タイでのロケ帰りに“ギリギリ間に合った”ひと回り以上年下の妻の誕生日に伝えた言葉と、誕生日ケーキを囲む夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】妻の誕生日を祝うために集まった友人たちとのワイワイSHOTも公開

17日、井上は「今日は奥さんの誕生日」と題してブログを更新。「1月17日は奥さんの誕生日 ハッピーバースデー！！！」と喜びいっぱいに綴りつつ、前日までタイでロケを行っていたため、「日付が変わる前に間に合わない可能性があった。」と、誕生日当日を一緒に迎えられない可能性があったと説明。

実際、羽田空港に到着したのは夜11時。「そこからダッシュで帰って、なんとかギリギリ日付が変わる前に家に帰れた」と振り返り、「12時になった瞬間に、直接『おめでとう』って言えて本当に良かった」と、安堵と喜びを率直に綴った。

そして、「歳を重ねて来ると、誕生日の大切さが下がって来てしまう。」としながらも、「自分の誕生日はどうでもいいけど、奥さんの誕生日は自分よりも大切ですからね。」「今年も一緒に誕生日を迎えれて、本当に良かった」と、妻への深い思いを滲ませた。

また、翌18日には「みんなで、お祝い」というブログを更新すると、夜から妻と改めて誕生日祝いをしたことを報告し、「少し奮発して、普段行かない御飯屋さんに行って来ました」と、笑顔で寄り添いながらケーキを囲む2ショットと共に落ち着いた雰囲気の店でお祝いしたことを明かした。

さらに食事の後には、「ご近所仲間でお祝い」と、友人たちも合流。遅い時間にも関わらず多くの仲間が集まり、テーブルを囲んで和やかな空気の中、誕生日を祝ったという。「奥さんの人望と仲間の優しさに、ただただ感謝」と綴り、「みんなでワイワイ奥さんの誕生日を祝えて良かった！！」と満足そうに振り返った。

最後には、「こんな平和で幸せな日々が続くように、もっともっと日常を頑張ります」と決意を新たにし、ブログを締めくくった。