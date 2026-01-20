1月20日、矢口真里がInstagramを更新。同日に43歳の誕生日を迎えたことを報告した。

【写真】正月休みの家族でお出かけの様子なども公開

矢口は、自身のInstagramアカウントにて、「本日 私レベル43になりました」と報告すると、「ゲーム好きとしてはまだまだですねwww」「日々の早過ぎるスピードに置いていかれないように、 一日一日を大切に過ごしていきたいと思っております」とコメントした。

続けて、「応援してくれている皆さん みんなに助けられて支えられて私は生きています！！ いつも本当にありがとう」「この一年もみんなに沢山会えますように これからもどうぞよろしくお願いします」と感謝を伝え、口元に手を添えてにっこり微笑む写真を公開。

この投稿に対して、ファンからは祝福の声に加え、「レベチの可愛さ」「変わらずお美しい」「若すぎっ」「43に見えなさすぎます！」「ほんとに綺麗」といった声も寄せられていた。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、4歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

SNSでは家族のお出かけの様子なども公開しており、1月6日の投稿では正月に夫の姫路の実家や香川県の金刀比羅宮を訪れたことを動画と共に明かしていた。

