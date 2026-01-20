こふで最新作となる『ノっぴきならぬ』のコミックス最新3巻（双葉社）が1月20日（火）に発売された。

最新3巻発売記念で複数電子ストア横断にて『ノっぴきならぬ』『べな』が期間限定無料、値下げ電子キャンペーンも実施される。続編も決定され、第四章にして最終章となる続編エピソードは1月15日（木）よりコミックシーモアにて先行配信中だ。

毛色の違う【色男×色男】の初恋が“愛”を咲かす第四章は、1月15日（木）よりコミックシーモアにて先行配信された「チルシェvol.32」からスタート。pixivコミック「comic marginal・Chillche」では、第2話まで再公開＆無料エピソードを増量。書店購入特典も実施されている。

「好いた男の為に、己に何ができるのか――」7年越しの葛藤は晴れ、料亭・千枝屋の奉公人たち公認の仲となった寅次と八重辰。それに報いようと、寅次は新たな仕事を買って出る。八重辰も店の主人、恋人、そして父としての想いを深めていく。お天との絆もより強いものとなり、どんな困難もこれで乗り越えてゆけると思っていたが…？『べな』こふでが描く江戸ＢＬ最新作、待望の第三章。毛色の違う【色男×色男】の初恋が”愛”に染まる物語。描き下ろしも収録。

■第四章あらすじ「だって寅次は、お天の父親も同じでしょう？」寅次と八重辰が再会してから、また７年の月日が経った。ぐんぐんと背が伸び、その魅力を周囲に振りまくお天の姿に、父親ふたりは気が気ではない。そんな幸せな日常に浸りながらも、自分たちが実らせた初恋が娘の顔を曇らせていないかと苦悩していたある日、料亭・千枝屋が火事に見舞われ…？

■電子キャンペーン実施期間：1月20日（火）～2月2日（月）実施内容『ノっぴきならぬ』コミックス①巻 無料（ストリーミング）、20%OFF『べな』コミックス①巻 無料（ストリーミング）、20%OFF『べな』コミックス②巻 20%OFF

■Pixivコミック情報1月17日（土）12:00～1月31日（土）12:00：第2話1，2再公開1月17日（土）12:00～1月31日（土）12:00：第3話1公開1月24日（土）12:00～2月7日（土）12:00：第3話2公開

■書店購入特典アニメイト・アニメイトブックス→4Pリーフレット（描き下ろし漫画2P）ホーリンラブブックス【有償】→アクリルスタンドコミコミスタジオ【通常】→ステッカーコミコミスタジオ【有償】→12P小冊子（蔵出し4P＆描き下ろし4P）応援書店＆電子ストア→1Pペーパー（描き下ろしイラスト）

©こふで／双葉社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）