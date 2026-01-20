「クラブの決定で尊重しなければならない」マドリーのフランス代表FWがシャビ・アロンソに関する質問に回答「正当か不当かは僕の責任では判断できない」
現地１月19日、レアル・マドリーのキリアン・エムバペが、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第７節・モナコ戦の前日会見に出席。シャビ・アロンソ前監督について語った。スペイン紙『AS』が伝えている。
シャビ・アロンソは今季からマドリーの監督に就任。10日の時点でリーグ戦では14勝３分け２敗で２位につけていた。だが、11日に行なわれたスペイン・スーパーカップ決勝でバルサに２−３で敗北。その翌日にスペイン人指揮官は更迭された。
『AS』によれば、シャビ・アロンソと一部選手との間に問題があったと報じられた件について、エムバペは次のように語った。
「選手と監督の間に問題があったなんて、どこから得た情報なんだ？（少し間をおいて）シャビがここで成功しなかったということは事実ではない。彼はタイトルが決まる前に去った。シャビは素晴らしい監督になると思っている。僕と彼は素晴らしい関係を築いていた。彼のサッカー観を気に入っていたから、彼の幸運を願っている。
起きてしまったことは仕方がない。これはクラブの決定で尊重しなければならない。今は新しい監督が就任し、彼にとっては初めてのプロの経験だ。僕たちは彼をサポートしていくつもりだ」
解任後にシャビ・アロンソと話したかと問われたフランス代表FWは、「すべてが起こった時に彼と話したよ。彼とは良い関係にある。人生について話し、彼をサポートしたいと思った」という。
「それが正当か不当かは僕の責任では判断できない。彼への愛情は変わらないが、人生とはそういうものだ。僕はシャビへの愛情と同じそれで、新監督であるアルベロアをサポートしなければならない。これはクラブの決定であり、尊重しなければならない」
また、シャビ・アロンソとの関係について話すのは、はばかられるかとの質問には「いや。ただ、言われていることのなかには事実でないものもある。時に10％が真実で90％が嘘ということもある。それは良くないことだけど、僕たちの仕事はそれを受け入れること。機会があれば何か言わせてもらうけどね」と述べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
