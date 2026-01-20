唇が魅力的だと思う「40代女性俳優」ランキング！ 2位「井川遥」を抑えた1位は？
年齢を重ねたからこそ漂う、柔らかさと強さのバランス。口元は、成熟した美しさの象徴として注目されています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「唇が魅力的だと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、井川遥さんです。ぽってりとした唇がチャームポイントで、元祖癒し系グラビアアイドルとして人気を博しました。2014年からは11年にわたり『サントリー角ハイボール』のイメージキャラクターを務め、売上に貢献。
近年ではドラマ『下剋上球児』（TBS系／2023年）や、2025年11月14日公開の映画『平場の月』など、俳優としても活躍しています。
回答者からは「リップクリームが似合いそうで、プルプルした唇をしているため」（40代男性／東京都）、「ぷっくりとした綺麗な唇。目がまず先に唇にいくほど魅力がある」（30代女性／沖縄県）、「うるおいたっぷりの可愛らしいふっくら感が魅力的」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、深田恭子さんです。俳優として数多くのドラマや映画に出演するほか、化粧品メーカー「メナード」のCMキャラクターを長年務めました。2025年8月6日には22作目となる写真集『AO』（集英社）もリリースしています。
また、約2年ぶりの連ドラ出演となった今夏ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）では、姉御肌のドッグカフェ店員役を好演。最終回で見せた胸キュンキスシーンが話題を呼びました。
回答コメントでは「唇が厚くて良いから」（30代男性／北海道）、「形の良い唇で美しいから」（30代女性／奈良県）、「プルンとした女性らしい唇だから」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「唇が魅力的だと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：井川遥／77票
2位にランクインしたのは、井川遥さんです。ぽってりとした唇がチャームポイントで、元祖癒し系グラビアアイドルとして人気を博しました。2014年からは11年にわたり『サントリー角ハイボール』のイメージキャラクターを務め、売上に貢献。
回答者からは「リップクリームが似合いそうで、プルプルした唇をしているため」（40代男性／東京都）、「ぷっくりとした綺麗な唇。目がまず先に唇にいくほど魅力がある」（30代女性／沖縄県）、「うるおいたっぷりの可愛らしいふっくら感が魅力的」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：深田恭子／94票
1位にランクインしたのは、深田恭子さんです。俳優として数多くのドラマや映画に出演するほか、化粧品メーカー「メナード」のCMキャラクターを長年務めました。2025年8月6日には22作目となる写真集『AO』（集英社）もリリースしています。
また、約2年ぶりの連ドラ出演となった今夏ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）では、姉御肌のドッグカフェ店員役を好演。最終回で見せた胸キュンキスシーンが話題を呼びました。
回答コメントでは「唇が厚くて良いから」（30代男性／北海道）、「形の良い唇で美しいから」（30代女性／奈良県）、「プルンとした女性らしい唇だから」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)