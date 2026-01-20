「なにこのトリオ愛しい」ぱーてぃーちゃん、仲良し過ぎるLINEに「会話めちゃめちゃギャルで好き」の声
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃさんは1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。仲良し過ぎるLINEを公開し、話題となっています。
【画像】ぱーてぃーちゃんの仲良し過ぎるLINE
ファンからは「グループ仲良すぎてかわいいWWW」「平和すぎん？(笑)」「毎日が楽しそう」「なにこのトリオ愛しい」「会話めちゃめちゃギャルで好きww」「グループLINEに入りたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】ぱーてぃーちゃんの仲良し過ぎるLINE
「平和すぎん？(笑)」きょんちぃさんは、ぱーてぃーちゃんのグループLINEのスクリーンショットを投稿。すがちゃん最高No.1さんがメンバー3人の写真をアップロードし「全員ぱんぱん二十顎デブトリオで終わり」とコメントしています。それに対し、きょんちぃさんは「wwwwwww」「ダイエットイヤーにしますか」と返信。また、信子さんも「wwwwwwwwwww」「絶対痩せよwwwwww」と返信しています。とても仲良しですね。
マネジャーも仲良しな様子を公開ぱーてぃーちゃんの仲良しな様子は、マネジャーの公式Xアカウントでも見ることができます。2025年12月27日の投稿では、寝ているすがちゃん最高No.1さんに信子さんがちょっかいをかけている様子を動画で公開。信子さんが自身の服の中に、すがちゃん最高No.1さんの頭を入れています。今後もすてきな投稿を見たいですね。
(文:堀井 ユウ)