¡Ú ²ÖÅÄ¸×¾å ¡Û¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é²óÉü¡¡¡Ö¤¤·¤á¤ó¡×¤ò´®Ç½¡¡¡Ö²È¤Ç¤¿¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Âè66Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤Î¥´¥ë¥ÕÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÍ¼¿©¤Ç¤¤·¤á¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¼¡½÷¤ÎÅí²Ì¤µ¤ó¤ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ·¸õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅí²Ì¤Ïº£Æü¤Ï¡¢É´²Ú¤ÈÉ´²Ú¤ÎÍ§Ã£¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ëÉ´²Ú¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ëÅí²Ì¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¸å¤ÎÍ¼¿©¤Ë¤Ï¡Ö¤¤·¤á¤ó¡×¤òÁª¤ó¤À²ÖÅÄ¤µ¤ó¡£¥Ö¥í¥°Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤Ð§¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿Éý¹¤ÎÊ¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤È¡¢ÌýÍÈ¤²¡¢²«¿§¤¤Íñ¾Æ¤¡¢ÎÐ¤ÎÌîºÚ¡¢³ïÀá¤¬Æþ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿²ÖÅÄ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤·¤á¤ó¤Ï²È¤Ç¤¿¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤·¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢Ä«¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍ¼Êý¤¯¤é¤¤¤«¤éÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÉü¤òÊó¹ð¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È°ÂÅÈ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¤·¤á¤óÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ¤ª¼êÀ½¤Î¿´¤â²¹¤Þ¤ë¤¤·¤á¤ó¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ßÄ²¤â¤ª¿ÈÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡ÂÎÄ´²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÎÄ´¤â¤É¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¤¤·¤á¤ó¡Á¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
