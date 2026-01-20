ジャーナリスト後藤謙次氏が20日、20日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）に生出演し、衆院解散を表明した高市早苗首相（自民党総裁）の会見裏話を語った。

高市氏は通常国会冒頭の23日に衆院を解散し、衆院選を行うと表明した。会見では、安定した国家運営のための選挙、責任ある積極財政や自維連立政権の信を問うなどとした。

会見を見た後藤氏は「会見を見ていて、やっぱり安倍（晋三）さんだな。安倍さんあやかり解散だ」と感じたという。

会見は午後6時からスタートし、1時間ほどで終了した。冒頭30分は質問を受け付けず、これまで党総裁選などで話したことを繰り返す内容だった。質疑応答はその後。後藤氏は「会見を見ていても、午後6時から始まる。30分演説した後、幹事社2社が質問して、他社がパラパラと質問する。そうすると、7時が迫ると、6時45分には（ニュース番組の）中継が終わるんです。安倍さんが確立した、メディア対策の記者会見パターンなんです」と指摘した。報道陣から厳しい質問が来ても、一部は生放送に乗らない可能性があるとの推測だった。

会見の進行役は、安倍氏の元秘書官である内閣広報官が行っていた。後藤氏は「“安倍さんの勝利の方程式、私もやってみたい”という衝動に駆られたんじゃないですか」と皮肉った。

また後藤氏は、会見で話したことの“主語”にも着目した。「昨日のは聞いていて、私が、私が、というのが凄く多かった。私か、私以外というような」。一方で、「自民党という名前はほとんど出てこなかった。自民党はこうしますとか」とも述べた。

各メディアの世論調査では、高市内閣の支持率は60〜70％台の高い数字を記録しているが、自民党の支持率は30％前後と低迷している。