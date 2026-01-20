¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡½°±¡Áª¤ÇàÃæÆ»á¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ê¤·¤òÉ½ÌÀ¡Ö°ìÃ×ÅÀ¤ÎÊü´þ¡¢ÅÚÂæ¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£²£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÌîÅÞ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï£²£²Æü¤Ë·ëÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤¹¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇÎ©·û¤«¤é¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷£±£´£¸¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£±£´£´¿Í¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦»ºÅÞ¤ÏÎ©·û¤È¹ñÀ¯Áªµó¤Ç°ìÄê¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°Äó¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»ÈÍÆÇ§¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿°ÂÊÝË¡À©¡¢¤³¤ì¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î°ìÃ×ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë°ìÃ×ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÃ×ÅÀ¤òÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¡¢Êü´þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ç·û¤Ç¤¢¤ë¤È¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤ËÎ©·û¤È°ÂÊÝË¡À©È¿ÂÐ¤ÎÆ®¤¤¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤â¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ï°ã·û¤À¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±£°Ç¯Á°¤Ë°ã·û¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬£±£°Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¹ç·û¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤éÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
àÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Îá½°±¡Áª¤ÇÎ©·ûµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÃæÆ»¤È¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¶¦»ºÅÞ¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£²ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¬ÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤Ç¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¼«¼çÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®ÃÓ»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¡Ö·ûË¡¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
