可愛さもオトナな印象も欲しい♡ ガーリー女子必見【ミニ丈ボトム】でこなれるテクニック4選

ミニボトムで可愛さだけじゃなくてこなれ感のあるコーデをつくりたいコ、必見！今回は、三浦理奈と中村里帆とともに「ミニ丈」でこなれたコーデをつくるテクを4つ伝授します。アイテム選びから配色まで、これを真似すれば即おしゃれ上級者になれちゃう♡

ミニ丈コーデの4要素 可愛い＋こなれる ガーリー女子の大好物・ミニボトム。可愛さは言わずもがなでも、オトナな雰囲気をつくるのはなかなか難しかったり......。そこで、ミニでこなれたコーデをつくるための術、教えます！

Cordinate ラテカラーで統一してみる！ 甘さのある白コーデをハンサムなジャケットで中和 ミニは若々しさが出がちだからこそ、配色がカギとなる！やわらかなラテカラーなら、落ち着きのある印象をメイクできるんです♡ ジャケット 19,900円、ベルト 6,990円／ともにMANGO フリルブラウス 9,790円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ショートパンツ 10,620円／ASURA（HANA KOREA）バッグ 4,390円／Olu. ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）ロングブーツ 14,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 甘〜いあしらいはチラ見せで 柄やあしらいの可愛さを生かす白あわせが優秀 トレンドでもある甘いあしらいや柄は主役にしたいところだけど、あえて控えめが正解。ひそやかに盛るほうが、こなれ感が生まれるよ。 白ニット（スカートとセット）16,940円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 黒ベロアリボントップス 16,500円／Candy Stripper ドットミニスカート 7,920円／EMODA ルミネエスト新宿店 イヤーマフ 1,599円、デッキシューズ 2,199円／ともにGRL ソックス 1,650円／靴下屋（Tabio）バッグ 85,800円／ピパチャラ（ピパチャラ ジャパン）

Cordinate レッグウエアを取り入れる キレイめコーデに主張の強いタイツで差をつけて メロコーデにおいて、肌見せはそこまで重要ではないことを意識したいところ。面積を調整できるレッグウエアを味方につけよう！ テーラードジャケット 31,905円／HUNCH、マイクロパンツ 12,470円／CRANK（ともにHANA SHOWROOM）トップス 9,900円／BLOOMING CHARM 腰に巻いたカーディガン（ニットキャミソールとセット）4,290円／MORE self LOVE ロゴキャップ 6,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）タイツ 2,640円／靴下屋（Tabio）パンプス 18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 大人っぽくするならモノトーン＆レザー 白シャツにブラックレザーのシンプルなクールさがミソ 幼い印象を打破するには、モノトーンの配色が頼りになる！さらに、強さの出るレザーも取り入れたら、圧倒的オトナな仕様に。 白シャツ 15,000円／COS（COS 青山店）肩にかけたニットスカーフ 1,980円／ラティス バルーンパンツ 9,790円／dazzlin ロングブーツ 18,700円／RESEXXY 撮影／花盛友里、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／ 三浦理奈（本誌専属）、中村里帆 文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈

中村里帆

三浦 理奈