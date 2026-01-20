可愛さもオトナな印象も欲しい♡ ガーリー女子必見【ミニ丈ボトム】でこなれるテクニック4選
ミニボトムで可愛さだけじゃなくてこなれ感のあるコーデをつくりたいコ、必見！今回は、三浦理奈と中村里帆とともに「ミニ丈」でこなれたコーデをつくるテクを4つ伝授します。アイテム選びから配色まで、これを真似すれば即おしゃれ上級者になれちゃう♡
ミニ丈コーデの4要素
可愛い＋こなれる
ガーリー女子の大好物・ミニボトム。可愛さは言わずもがなでも、オトナな雰囲気をつくるのはなかなか難しかったり......。そこで、ミニでこなれたコーデをつくるための術、教えます！
Cordinate ラテカラーで統一してみる！
甘さのある白コーデをハンサムなジャケットで中和
ミニは若々しさが出がちだからこそ、配色がカギとなる！やわらかなラテカラーなら、落ち着きのある印象をメイクできるんです♡
Cordinate 甘〜いあしらいはチラ見せで
柄やあしらいの可愛さを生かす白あわせが優秀
トレンドでもある甘いあしらいや柄は主役にしたいところだけど、あえて控えめが正解。ひそやかに盛るほうが、こなれ感が生まれるよ。
Cordinate レッグウエアを取り入れる
キレイめコーデに主張の強いタイツで差をつけて
メロコーデにおいて、肌見せはそこまで重要ではないことを意識したいところ。面積を調整できるレッグウエアを味方につけよう！
Cordinate 大人っぽくするならモノトーン＆レザー
白シャツにブラックレザーのシンプルなクールさがミソ
幼い印象を打破するには、モノトーンの配色が頼りになる！さらに、強さの出るレザーも取り入れたら、圧倒的オトナな仕様に。
撮影／花盛友里、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／ 三浦理奈（本誌専属）、中村里帆 文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈
中村里帆
三浦 理奈
