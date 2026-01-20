◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）

女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが正式に決まった高梨沙羅（クラレ）が合計１８１・１点で１０位にとどまった。

列島に最強寒波がおそいめまぐるしく風が変わる悪条件。風に恵まれずに１回目に８７・５メートルと飛距離を伸ばせず１８位とまさかの出遅れ。２回目は９１メートルを飛び順位を上げたが、表彰台には届かなかった。

１９日の会見で「蔵王にくると家に帰ってきたみたい」と話したように、親戚がいるのもあるが、過去蔵王は７勝を挙げ、２位も５度の得意の舞台。今季はここまで４度の４位と２度の５位にとどまってきただけに、相性のいい舞台で鬱憤を晴らしたかったが、届かなかった。

昨季は自身のキャリアで初めて表彰台を逃すなど苦しんだものの、決して諦めず課題にしてきた足を前後に開いて着地するテレマーク姿勢の改善に努め、鋭い飛び出しを取り戻すため助走路の滑りを探った。シーズン前「点が線になりつつある」と手応えをもってのシーズンインだった。

２０日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）がスキーの五輪代表を発表し、４度目の五輪代表が正式に決まった。前回北京五輪の混合団体でスーツの規定違反で失格になった悔しさは忘れはしない。２１日も蔵王で試合がある。「ホーム」で今度こそ勢いをつけてみせる。