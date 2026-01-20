BONTEMPSのバレンタイン限定ドーナツ♡大人かわいいチョコが登場

韓国式ねじりドーナツで注目を集めるBONTEMPS(ボンタン)から、バレンタインシーズンにぴったりの限定ドーナツが登場します。チョコレートを贅沢に使いながらも、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙な“大人かわいい”仕上がりに♡自分へのご褒美にも、気軽なギフトにも選びたくなる、この時期だけの特別な一品です。

大人かわいいバレンタインドーナツ

1/24(土)より期間限定で登場する「ValentineChocolate」は、ホワイトチョコレートでコーティングしたドーナツ生地に、ミルクチョコレートのデザインをプラス。

エスプレッソを使用したコーヒークリームをたっぷりのせ、削りチョコレートと板チョコをトッピングしました。

ホワイトチョコとミルクチョコのまろやかな甘さに、コーヒークリームのほろ苦さが重なり、甘すぎず最後まで楽しめる味わいです。

ザクザク食感とSNS映え

Valentine Chocolate

豪快にのせた板チョコレートのザクザクとした食感も、このドーナツならではの魅力。立体感のあるビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる可愛さで、SNS映えも抜群です。

チョコレート好きにはたまらない存在感がありながら、洗練された大人の雰囲気も感じられるため、バレンタインのちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

勢いが止まらないBONTEMPS

BONTEMPSは、2023年12月に日本初上陸した韓国コーヒー&ドーナツチェーン。日本上陸からわずか1年6カ月で10店舗を展開し、各地で行列を生む人気ぶりです。

ドーナツは各店舗で毎朝手作りされ、砂糖を使わない生地とサクふわ食感が特長。定番商品から期間限定まで、常時豊富なラインアップが揃います。

この季節だけの特別な味わい

見た目の可愛さだけでなく、味の完成度にもこだわったBONTEMPSのバレンタイン限定ドーナツ。チョコレートの甘さとコーヒーのほろ苦さが織りなす、大人のためのご褒美スイーツです♪

この季節にしか出会えない一品を、ぜひ店頭で楽しんでみてください。