＜シングル義姉の圧＞高校生の姪っ子にご飯を用意したのに「次は洗い物もヨロシク」だって。甘くない？
シングル家庭だと特に、周囲のサポートが必要な場面が出てくるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、義理のきょうだいの家族を手助けしたようですが……。こんな投稿が寄せられました。
『旦那の姉はシングル。2日間検査入院するから、子どもにご飯を作ってあげてと言われて、作りに行った。高校生の姪っ子に「おかわり」と言われ、「自分でよそって」と言ったら不機嫌になった。その後もずっと不機嫌だし、無視してくるからそのまま帰宅。入院している義姉から「ご飯を作ってくれてありがとう。次は洗い物までお願いします」とLINEがきたけれど、甘くない？ お母さんが入院しているから不安な気持ちもわかるけれど。明日も作りに行かないといけなくて、嫌だな』
高校生なら、お皿洗いぐらいできるでしょ！
『洗い物くらい高校生でもできるでしょ。義姉も子どもに甘いわ。子どもにそれくらいやるように言えばいいのに』
『ハッキリ言えばいいのに。作りには行くけれど、最低限のことしかしないよと。あまり甘やかすなと』
姪っ子がキッチンに立つと危ない年齢ならわかりますが、もう高校生です。自分で使った食器を洗うのは、そう難しくはないですよね。食器を使ったのは姪っ子だけですから、洗うお皿の数も多くはないでしょう。もちろん火を使うわけではないので、危険な場面もほぼないはず。義姉からは明日は洗い物までするようにLINEがきていますが、「甘やかしすぎ」との意見も寄せられています。この場合、食器やお鍋などは自分で洗うように伝えるのが、義姉の役目ではないでしょうか。
義姉のお願いは断ってもいい
『高校生にもなって「おばさんが洗い物してくれなかった」と入院中のママにチクる姪、高校生にもなった娘に「洗い物くらいしなさい。お礼は言ったの？」と叱るでもなく、投稿者さんに「洗い物もしろ」とLINEをしてくる義姉。この2人のために今日もご飯を作りに行くの？ しかも、今回は「おかわりをよそってあげて、洗い物もして帰る」ことに合意しているようなものだけれど、それでいいの？』
『「姪っ子ちゃんはすごく不機嫌だった。私が行くのは不満みたいなので、明日は作りに行くのをやめておくね」とお断りしたらいいと思う』
おかわりを自分でよそうように言ったことや、洗い物をしなかったことは、姪っ子から義姉に伝わっています。だからこそ義姉からLINEがきたわけですが、翌日もご飯を作りに行ったら、姪の機嫌を取ったり、洗い物をしたりすることになるでしょう。でもそれは投稿者さんの本意ではありませんよね。義姉には、「姪っ子が不機嫌になって怒っているだろうから、明日は行かない」と、LINEを送ってみてはいかがでしょう。そうすれば、投稿者さんが嫌な思いをしたことも伝えられそうです。
お弁当やレトルト食品で対応してもらおう
『高校生ならスーパーやコンビニでお弁当を買えばよくない？』
『高校生なら、自分1人の食事くらい用意できるでしょ。義姉親子は人の善意に頼りすぎ』
高校生の姪を甘やかさないためにも、翌日は自分で食事の用意をしてもらってもいいのではないでしょうか。義姉の検査入院はあと1日、乗り切れば義姉は家に戻ってきます。たった1日と考えたら、姪っ子もお弁当やレトルト食品、冷凍食品で対応できそうですね。
義姉がわが子を大事にしている気持ちはわかりますが、高校生にもなって自分で何もしないのは甘やかしすぎだという意見も寄せられていました。今後姪っ子は一人暮らしをするかもしれませんから、今のうちに家事などを覚えることも大切でしょう。そのための練習という意味でも、姪っ子には自分で対応してもらうのもよさそうです。