『日本のカエル４８ 偏愛図鑑』（河出書房新社）が1月19日（月）に発売された。

【画像】カエルをこよなく愛する東大生によるカエル偏愛図鑑

『日本のカエル48 偏愛図鑑』はカエルをこよなく愛する東大生、迫野貴大による、日本に生息する全48種（+6種）のカエルを紹介する図鑑。細部にこだわった超リアルなイラスト、詳細な観察・解説でわかる特徴や生態、それぞれのカエルへの思い入れや思い出までが紹介。日本のカエル全種類を見るために全国を旅し、大学院で博士号まで取得した迫野による子どもから大人まで夢中になれる一冊。

本書は2020年に刊行した同名タイトルの新装版。今回の刊行に際してカバーの下の表紙に特別掲載している、2020-2025年に分類された新種の6種の紹介も掲載されている。

■著者プロフィール迫野貴大 Takahiro Sakono東京大学農学部を卒業後、東京大学大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻で博士（農学）を取得。幼少期より田んぼで遊び、生きもの好きに。中高生時代は、身近な場所でカエルを探したり、図鑑を眺めたりして過ごす。サークル「東京大学生物学研究会」の所属を機に、日本中のカエルを探す旅を開始する。

■お世話になった方参考写真提供…千代田創真…P.64・104・106・110、太田 陽…P.34・56、丸山智朗…P.46・80、송종원（ソン・ジョンウォン）…P.32、秋山 礼…P.66観察協力…丸山智朗、山田瑠璃、송종원（ソン・ジョンウォン）、李承恩（リー・チェンエン）、福家悠介、萬木麻由、太田陽、杉山太一、桐原正隆、安積紗羅々、向井さんご一家、石山さんご一家、古井さんご夫妻特別協力…春日崇、迫野萌、大森ひろこ、山口晴香、中山夢音、迫野ダブリン（P.61 のモデル）、東京大学生物学研究会の皆さん、東京大学 獣医繁殖育種学研究室の皆さん、レストランANTCICADA の皆さん

