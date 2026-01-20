AKB48・小栗有以の2026年4月始まりカレンダー（ハゴロモ）が3月14日（土）に発売される。

【画像】小栗有以、自然体を切り取ったカレンダー発売

今回のカレンダーは、小栗有以の1st写真集「君と出逢った日から」を撮影したカメラマン・細居幸次郎が担当。長年の信頼関係があるタッグだからこそ引き出せた、“今の小栗有以”がたっぷり詰まった一冊となっている。

近所の公園を散歩したり、住宅街を歩いたり、商店の前でふと立ち止まったり──。特別なことは何も起きない、でもどこか心がほっとする。そんな日常のワンシーンを、実際の時間の流れとともに切り取っている。ふと感じる誰かのやさしさや、ささやかなぬくもり。その一方で、都会で暮らす中で不意に訪れるさびしさや、少しの孤独感。相反する気持ちが自然に溶け合う瞬間を、できるだけ素朴に、できるだけ飾らずに表現している。

発売を記念して、fanmity限定で小栗有以本人の直筆サインが当たる、オリジナル特典付きカレンダーの予約・販売が決定。お渡し会イベントなども開催予定。詳細は決定次第、SNS等などで発表される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）