【義母介護は専業主婦のシゴト？】介護は三家族で平等に！決着かと思いきや＜第19話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第19話 解決、そして……
【編集部コメント】
結局、ヘルパーさんの手も借りることにしたトモキさんたち。家族だけでどうにかしようと頑張りすぎて疲れてしまうより、そちらの方がずっといいですね。介護はいつまで続くかわかりませんから、関わる全員がムリのない範囲でやっていくのがベストだと思います。ちなみに次男ショウタさんの家も、サナエさんができる範囲で手伝うと言ってくれているそう。唯一、タダノリさんの家だけモメているようですが、ふたりとも押し付けあうのがお好きなようなので難航しそうですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
