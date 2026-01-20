¡ÖÄ»È©¡×¡Ö»ú¤Ë¿ÍÊÁ¤Ç¤Æ¤ë¡×­à½ñÆ»È¬ÃÊ­á¤ÎÉ®Ê¸»ú¤¬ÏÃÂê¤ÎTAKAHIRO

¡¡¡ÖEXILE¡×¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬É®Ê¸»ú¤òÈäÏª¡£Í­ÃÊ¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿­àÎÏºî­á¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢µÈÀîÔè°ìÂçÀèÀ¸¤È½ñ¤­½é¤á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026 ³«Ëëµ­Ç°²ñ¸«¡×¤Ç½ñ²È¤ÎµÈÀîÔè°ì¤È¶¦Æ±¤Ç½ñ¤­¾å¤²¤¿Âçºî¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£Âç¤­¤Ê»æ¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎËÏ½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½ñÆ»8ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤ÄTAKAHIRO¤ÎÉ®Ê¸»ú¤Ë¡ÖËÜÅö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë!!!TAKAHIRO¤ÎÃ£É®¤À¤¤¤¹¤­¡£»ú¤Ë¿ÍÊÁ¤Ç¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ú¡£Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÀ­¤¬¸½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ß¤Ê¤¬¤éÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£