¡¡¡ÖEXILE¡×¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬É®Ê¸»ú¤òÈäÏª¡£ÍÃÊ¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿àÎÏºîá¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢µÈÀîÔè°ìÂçÀèÀ¸¤È½ñ¤½é¤á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026 ³«ËëµÇ°²ñ¸«¡×¤Ç½ñ²È¤ÎµÈÀîÔè°ì¤È¶¦Æ±¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿Âçºî¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£Âç¤¤Ê»æ¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎËÏ½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½ñÆ»8ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤ÄTAKAHIRO¤ÎÉ®Ê¸»ú¤Ë¡ÖËÜÅö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë!!!TAKAHIRO¤ÎÃ£É®¤À¤¤¤¹¤¡£»ú¤Ë¿ÍÊÁ¤Ç¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ú¡£Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÀ¤¬¸½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ß¤Ê¤¬¤éÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£