浜岡原発のデータ不正問題をめぐり、中部電力の林欣吾社長が1月20日、静岡県の鈴木康友知事に謝罪しました。

【写真を見る】「経営的判断が甘いから我々の要望に対して実現しなかった」浜岡原発データ不正問題 御前崎市議会が中部電力に"原子力部門の現地移転"要求へ=静岡

浜岡原発の地元・御前崎市では、市議会が中部電力に対し、名古屋の本店にある原子力部門を御前崎市に移すことを改めて求める考えをまとめました。

「信頼大きく損なった」知事は遺憾の意

2026年1月上旬の問題発覚後、初めて知事のもとを訪れた中部電力の林社長。すぐに頭を下げて謝罪しました。

＜中部電力 林欣吾社長＞

「県民の皆さまには多大なる心配とご迷惑をおかけしております。心から深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」

中部電力は再稼働を目指す浜岡原発3号機と4号機の審査で、耐震設計の目安となる「基準地震動」のデータを不正に操作していました。

＜中部電力 林社長＞

「マイナスからプラスにできるよう全力で取り組んでいきたい」

＜鈴木康友静岡県知事＞

「これまで積み上げた信頼を大きく損なうことになった。大変遺憾なことであったと思っています。県民の皆さまに（今後の対応を）広く報告いただきたい」

「経営判断甘い」御前崎市議会は本社機能・原子力部門の移転を要求

一方、浜岡原発の地元・御前崎市議会には、中部電力の豊田哲也原子力本部長が訪れ、これまでの状況を説明しました。

説明を受けた市議らは改めて対応を協議し、中部電力に対して2月末までに市民説明会を実施することや、中部電力の原子力部門を名古屋から御前崎市内に移すことなどを求める考えをまとめました。

＜御前崎市議会 原子力対策特別委員会 阿南澄男副委員長＞

「私どもはずっとこちらに本社機能、原子力部門を移してほしいと申し上げてきたが、（中電の）経営的判断が甘いから我々の要望に対して実現しなかった。これは必ず実現する」

御前崎市を含む地元の4つの市は、21日に副知事とともに国に対し中部電力への管理・監督の徹底を求める予定です。