プロ41年目、5年ぶりのJ参戦

今シーズンからサッカーJ3福島に加入した静岡市出身の三浦知良選手が、静岡県御前崎市でのキャンプに登場、軽快な動きをみせています。

【写真を見る】御前崎市でキャンプをスタートさせたJ3福島 三浦知良選手

＜三浦知良選手＞

「おはようございます」

19日から御前崎市でキャンプをスタートさせたのは、J3福島の“キング・カズ”こと三浦知良選手です。

プロ41年目、2026年2月で59歳となるカズ選手ですが、年齢を感じさせない軽快な動きを披露。

自身としては2021年以来、5年ぶりとなるJリーグの舞台へ向け、故郷の風を受けながら順調な仕上がりを見せています。

「環境的に全くストレスがない」

＜三浦知良選手＞

「（御前崎は）グラウンドコンディションも良いですし、ホテルも素晴らしいので、環境的に全くストレスがない。（キャンプでは）このチームのコンセプト、チームで求められていることをしっかりとやれるようにしていきたい」

J3福島は1月31日まで御前崎市内でキャンプを行い、2月7日の開幕戦に備えます。