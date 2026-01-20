開港当初から唯一のエアラインも...赤字続き運休へ

全日空は静岡空港を発着する札幌と沖縄の路線について、2026年10月から運休することを発表しました。事実上の撤退となる見通しです。

【写真を見る】「苦渋の決断」全日空が静岡空港から事実上の撤退へ 10月から札幌・沖縄線を運休 営業赤字が続き判断

全日空は1月20日、2026年度の航空輸送事業計画を公表し、静岡空港を発着する札幌線と沖縄線の2路線を2026年10月1日から運休すると発表しました。

2009年の開港当初から、全日空は静岡空港で運航を続けてきた唯一のエアラインですが、営業赤字が続いているため運休の判断に至ったということです。

支店長「苦渋の決断」

＜ANA静岡支店 石道真奈美支店長＞

「今回の運休という判断は非常に苦渋の決断でございました。9月30日まで静岡空港の活性化に向けて、静岡県民の皆様への感謝の思いを持って取り組んでいきたい」

全日空は対象の2路線について「一時的な運休ではなく、現時点では運航再開を想定していない」としていて、事実上の撤退となる見通しです。