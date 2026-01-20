20日（火）の東京は風が強く寒かったです。上空には非常に強い寒気が流れ込んできました。今季最強の寒気、長く居座りそうです。

雪雲の予想です。

21日（水）日本海側は雪や吹雪で、西日本の日本海側でも雪が降るでしょう。一部太平洋側でも雪の降る所がありそうです。そして、21日（水）夕方から22日（木）にかけて雪の降り方が更に強まりそうです。

今回の寒気は長居しますので、23日（金）も雪が降り続き降雪量がかなり多くなるでしょう。

予想降雪量です。

21日夕方までの多いところで東北、北陸で70センチ、北海道で50センチ、近畿や中国地方で25センチから30センチです。

そして、22日は更に降雪量が多くなり、22日夕方までの多いところで東北、北陸で100センチ、近畿や中国地方で70センチの予想です。

23日にかけて、更に雪は降り続き、予想降雪量は北陸で130センチとなっています。

日本海側を中心に25日（日）頃にかけて、短時間で積雪が急増する恐れがあります。車の立ち往生交通機関の乱れなど、雪による災害に警戒をしてください。

予想最低気温です。

朝の気温は前日より低くなるところが多くなるでしょう。名古屋では10℃、高知では11℃低く、急激に冷え込みが強まりそうです。

昼間の気温も全国的に前日より低くなるでしょう。厳しい寒さがしばらく続きます。防寒対策しっかりしてお出かけください。