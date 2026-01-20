嵐の札幌ライブで宿泊先不足… ラグジュアリーホテルが受験生特別支援プラン発表 値引き＋特典多数
新千歳空港を運営する北海道エアポートと新千歳空港直結ホテルを運営する碧雲堂ホテル＆リゾートは19日、国公立大学後期試験の宿泊施設確保が困難な受験生に向けた特別支援プランを販売開始した。
【写真】受験生応援宿泊プラン…朝食ブッフェ、ランチボックス、応援スイーツなど
新千歳空港直結のプレミアムホテル「ポルトムインターナショナル北海道」を特別価格で65室提供する。
ポルトムインターナショナル北海道は、約200室のラグジュアリークラスのホテル。「今回、国公立大学後期試験の日程で道央圏の宿泊先が不足するという事態を受け、遠方からの受験生の宿泊施設確保を目的に、特別価格で通常のサービスに今回限定の特典を加え、特別支援プランとしてご提供するものです」と説明する。
客室には、ゆとりのあるスーペリアルーム（43平米）、スランバーランド社製プレジデントスイートマットレスを用意する。ブッフェ形式の朝食、ランチボックス、スイーツなども付く、
3月13日・14日・15日に、嵐の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演が予定される。
■3月11日宿泊 1泊朝食付き受験生応援プラン
国公立大学後期試験を翌日に控えた受験生の皆さまが、落ち着いた環境で試験当日を迎えられるよう設計した宿泊プランです。
移動中や試験後にもお召し上がりいただけるランチボックスと、気持ちを和らげる応援スイーツをご用意し、体調管理と集中力の維持をサポートいたします。
また、受験当日はホテルスタッフがホテルからJR新千歳空港駅まで徒歩（ホテルより約10分）でご一緒いたします。
初めての場所でも安心してご出発いただけるよう、万全の体制でお手伝いいたします。
＜プラン内容＞
朝食付（ブッフェ）※通常午前6時からの朝食を特別に午前5時半よりオープン
ランチボックス（サンドイッチ）※出発時にお渡し
ハッピーフライトカフェ タリーズコーヒー利用券
応援スイーツ 2点
試験前夜渡し → （1）ラベンダー蜂蜜マドレーヌ（安眠＆緊張緩和）※お部屋にご用意
試験当日渡し → （2）ナッツ入りチョコレートフィナンシェ（ナッツ由来の良質な脂質とカカオのポリフェノールで集中力をサポート）※ランチBOXと一緒にお渡し
宿泊料金
通常料金：1名 3万4700円／2名 4万3400円（税サ込）のところ
特別料金：1名 1万円／2名 2万円（税サ込）
※キャンセル料：前日まで無料
提供室数
50室限定（特別支援プラン）
ご利用条件
・3月12日に国公立大学の入学試験を受験される方
※チェックイン時に受験票を確認
■3月12日宿泊 1泊朝食付き受験生お疲れ様プラン
国公立大学後期試験を終えた受験生の皆さまが、試験後にそのまま空港直結ホテルにご宿泊いただき、移動の負担なく、ゆっくりと身体を休めていただけるよう設計した宿泊プランです。
お寛ぎいただける客室と、ホテル特製のスイーツをご用意し、無事に入学試験を終えられた受験生の皆さまへのご褒美としてご利用いただけるよう企画いたしました。
＜プラン内容＞
朝食付（ブッフェ）午前6時よりオープン
お疲れ様スイーツ（洋）提供→ご褒美なめらかプリン（北海道ミルクのコクとなめらかな口当たりで緊張をほどくご褒美スイーツ）
※お部屋の冷蔵庫へご用意
ハッピーフライトカフェ タリーズコーヒー利用券
宿泊料金
通常料金：1名 3万4700円／2名 4万3400円（税サ込）のところ
特別料金：1名 1万5000円／2名 3万円（税サ込）
※キャンセル料：前日まで無料
提供客室
15室限定（特別支援プラン）
利用条件
・3月12日に国公立大学の入学試験を受験される方
※チェックイン時に受験票を確認
