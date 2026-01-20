WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡¢´Ý»³´õ¤¬6¾¡ÌÜ¡¡Â¢²¦Âç²ñ¡¢½÷»ÒÂè19Àï
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒÂ¢²¦Âç²ñÂè1Æü¤Ï20Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î¥¢¥ê¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯Â¢²¦¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¤Ç¸Ä¿ÍÂè19Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS102¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×222.5ÅÀ¤Ç¡¢º£µ¨¡¢ÄÌ»»¤È¤â6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¤ÏºòÇ¯12·î20Æü¤ÎÂè9Àï°ÊÍè¡£1²óÌÜ¤Ë101¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2²óÌÜ¤Ï92.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤À¡£
¡¡¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï10°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï11°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï13°Ì¡¢°ì¸Í¤¯¤ë¼Â¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï20°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡ÊÅìµþÈþÁõ¡Ë¤Ï25°Ì¤À¤Ã¤¿¡£