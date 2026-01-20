22日は北陸・東北で100センチ予想 西日本でも平地で大雪のおそれ

気象庁によると、日本列島は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、特に22日は、北日本から西日本の広い範囲で「警報級の大雪」となるおそれがあります。その後も寒気が居座り、25日ごろまで警報級の大雪が続く可能性があります。

＜21日から22日は、広範囲で大雪＞関東甲信、東海、近畿などでも雪予想

明日21日から明後日22日にかけては、寒気がさらに強まります。 東日本の上空には氷点下40度以下、西日本にも氷点下12度以下という、数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込むでしょう。

22日は東北南部から山陰にかけての日本海側を中心に雪雲が発達し、降雪量が急激に増える見込みです。

今回は山沿いだけでなく、普段雪の少ない近畿、東海、中国地方の「平地」でも大雪が予想される所があるため、都市部でも交通機関への影響に警戒が必要です。雪が予想されるエリアでは、ノーマルタイヤでの外出は控えましょう。

＜予想される雪の量＞北陸130センチ、関東甲信、東海50センチ、近畿70センチも

▼２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ２０センチ 北陸地方 ７０センチ 近畿地方 ３０センチ 中国地方 ２５センチ

▼その後、２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 １００センチ 関東甲信地方 ５０センチ 北陸地方 １００センチ 東海地方 ５０センチ 近畿地方 ７０センチ 中国地方 ７０センチ

▼その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 ７０センチ 北陸地方 １３０センチ 東海地方 ５０センチ 近畿地方 ４０センチ 中国地方 ４０センチ

その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

特に北陸地方では、23日にかけてさらに130センチの雪が予想されており、積雪が短期間で急増する見込みです。

＜雷・突風・今後の注意点＞

近畿や中国地方などの西日本では、21日から22日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

この強い冬型の気圧配置は25日頃まで続く見込みです。不要不急の外出を控え、気象庁から発表される最新の気象情報と、交通情報を確認するようにしてください。

27日（火）までの週間天気予報で「雪マーク」が1日でも出ているのは、

北海道、青森、秋田、山形、福島、

新潟、富山、石川、福井、

群馬、長野

愛知、岐阜、三重、

京都、兵庫、滋賀、

鳥取、島根、広島、岡山、

山口、熊本です。

今後の寒気の流入によって、雪が予想されるエリアは広がる可能性もあります。

最新の気象情報を確認してください。

