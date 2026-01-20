ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。雪国出身のメジャーリーガーが多い理由を力説する一幕があった。

今回は「雪国で育った有名人」。

北海道留萌市出身の五十嵐さんは「僕は北海道出身ですけど、東北出身ってメジャーリーガーが多いんですよ。大谷選手、佐々木投手、菊池雄星投手もそうだし」と岩手出身の大谷翔平、佐々木朗希、菊池の名前を列挙。

「田中マー君も北海道の高校出身だし、雪国だと冬に雪を投げまくるんですよ。そこで肩ができるんですよ」と力説。「ブーンブン行く。下も結構、滑るし、下半身を安定させながら投げないといけないんです。滑るのを警戒しながら」と続けたところでＭＣの明石家さんまに「大谷も佐々木も多分、室内やったと思いますよ」とツッコまれた五十嵐さん。

「やってますって！ 子供の頃、野球やってた子は絶対、投げてますから」と話すと「ただ、そこで滑るから指先の感覚が難しいので、僕はプロに入って、ちょっとコントロールに苦労しました」と苦笑していた。