■これまでのあらすじ

義母に介護が必要になるが、義母が貯めていたはずの老後資金はほとんど残っていなかった。義妹の夏美に確認すると、生活費と娘の学費にお金が必要だったと泣くばかり。さらに夫は夫婦共同の貯金口座から費用を出したいと言い出して…？



夫の貯金はもうほとんど残っていないそうです…。義妹の夏美さんも金銭感覚がおかしいと思っていたけど、まさか夫の悠真までとは…。生活費と共同貯金さえ入れてくれれば、夫が残りをどう使っているのかは知らなかったので、気づけませんでした。

とはいえ、お義母さんをこのままにしておくことはできません。介護費用を「借りるだけで、絶対に返す」という夫を信用できなかった私は、夫のカードを全部取り上げました。今後は私が家計を管理するので、夫は勝手にお金を使うことはできなくなります。はぁ…。そしてお義母さんの退院が近づいたある日、お見舞いに来ていた有紗ちゃんに会いました。そこで「有紗ちゃんは奨学金をもらっていた」という事実。ということは…？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)