お笑い芸人コンビ「サンドウィッチマン」が20日までに更新されたタレント関根勤(72)のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「ある意味怖いと思った」女優について語った。

関根に「ある意味怖いと思った人」を聞かれた伊達みきおは「怖いというか、この人凄いなと思ったのは菜々緒ちゃん」と女優・菜々緒の名前を挙げ、両手で小さな輪を作りながら「お腹こんなです。ほんとに五臓六腑入ってるのかっていうお腹周り」とスレンダーなスタイルを説明。

「いろんなお店でご飯食べながら歩く番組があるんですけど、菜々緒ちゃんが来てくれて。あんなスタイリッシュな子なんだけど、普通に焼肉定食とか、トンカツ定食ばっかり頼む」とギャップを告白。「普通に3、4軒食べに行くんですけど、全部ペロッと食べるんです」と明かし、関根を「えっ！？あの体で！？」と驚かせた。

さらに「ちょっと小汚い定食屋さんとか入っても、全く嫌な感じもせずに“あ、普段からこういうとこで食べてますけど”みたいな。ペロッとご飯粒1粒も残さず全部完食するんです」と食べっぷりを絶賛。関根は「いいね、ご飯粒になりたいね」と喜んだ。