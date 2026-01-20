秋田市の西武秋田店で、世界各国のチョコレートが集まるイベントが開催されます。



日本初上陸ブランドのチョコレートも登場します。



スイーツを楽しむイベントとして進化を続けるバレンタイン。



そごう・西武が行ったアンケートでも、昨今はプレゼント需要よりも自分が楽しむためにチョコレートを購入する人が上回り、予算を1万円以上と回答した人が3割いたということです。





■この場所、この時しか買えない限定のチョコレート

去年は多くのチョコレート好き、スイーツ好きが来店し、売り上げも大幅に伸びたといいます。そごう・西武では、新しい発見と満足を届けようと、1年前からバイヤーが世界各国のチョコレートを買い付けに回り、日本初上陸ブランドのチョコレートが西武秋田店にも登場します。西武秋田店では、「香りをまとったショコラたち」をテーマに、フレーバーを楽しめるチョコレートに注目したラインナップとなっています。

〇メゾン・コンスタンティ

「トラディショナル」



フランス南西部ベアルン地方に根ざす、1923年創業の家族経営のパティスリー。



フランスらしいエスプリを感じるデザインと、濃厚で繊細な味わいは、贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても特別感があります。



そごう・西武限定、限定30箱の販売です。

〇フィリップ・タイアック

「ニースコレクション」



世界屈指の名門で研鑽を積み、数々の栄誉に輝くショコラティエ、フィリップ・アタック。



美しく寛大なデザートを通じて喜びをもたらし、感動を呼び起こすという独自の菓子作りのビジョンを掲げています。



卓越した感性が生み出すコレクションから、個性豊かな6つのフレーバーを厳選して詰め合わせました。



そごう・西武限定、限定10箱の販売です。

■毎年完売必至の「秋田の地酒×チョコレート」

〇メリーチョコレート×チトセザカリ

「チトセザカリガナッシュチョコレート」



酒のうま味と香りを閉じ込めたなめらかなガナッシュ。



西武秋田店限定の販売です。

〇マルクパージュ

「酔楽天大吟醸ショコラ」



秋田の地酒「酔楽天」の繊細な甘みとショコラのビターなコクが奏でるハーモニー。



来月1日～15日限定、限定100箱の販売です。

■口に入れた瞬間に広がる、フレーバー。パティシエの芸術を味わって

花にハーブ、ゆずやソバなどさまざまなフレーバーとチョコレートが生み出す新発見。



パティシエの作り出す芸術を味わってほしいということです。

〇ローチョコレート ハレとケと

「ラベンダー香るヴィーガンミルクローチョコレート」



地域資源を生かした持続可能な農法で栽培、蒸留した、希少なラベンダー精油を使用したチョコレート。



今月21日～31日限定、限定50箱の販売です。

〇シェ・シバタ

「アロマ」



芳香なボタニカルフレーバーのショコラの詰め合わせ。



ジャスミン＆アプリコット、ミモザ＆日向夏など、個性豊かなハーブやフラワーに相性の良いフルーツを組み合わせました。



今月21日～31日限定、限定30缶の販売です。

〇ローラン＆京子デュシェーヌ

「ガナッシュアソート」



ユズや抹茶、ソバなどなじみあるフレーバーを合わせた、京子シェフのこだわりを感じる1箱。



そごう・西武限定、限定15箱の販売です。

〇オルディネールショコラ

「オルディネール生ショコラ さくら」



すっきりとした後味のホワイトチョコレートに、塩漬けにした桜を合わせました。



西武秋田店限定、限定50箱の販売です。



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



チョコレートパラダイス2026は、秋田市の西武秋田店で今月21日から来月15日まで開かれます。



個数限定の商品は、なくなり次第販売終了になるということです。