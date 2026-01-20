『メダリスト』公式ファンブック第2弾が登場　新キャラ43人のバックストーリーを公開

『メダリスト公式ファンブック』第2弾（講談社）が2026年1月22日、コミック新刊14巻と同時発売される。

【写真】印象的な夜のシーンについて著者が語る「物語が動き出す瞬間」

オリンピックで金メダルをとることを夢見る結束いのりと、彼女のコーチ明浦路司。物語は中部ブロックから全国へ、そしてノービスクラスへとステップアップしていきます。次々に現れる才能あふれる選手と、彼女たちをリンクへと送り出すコーチたち。彼らの熱い物語は、とどまるところを知らない--。

2025年、発売と同時にファンから「このキャラに、こんな設定があったなんて！」と話題をさらった『メダリスト公式ファンブック』。その続編となる本書が発売決定。長時間にわたる著者への取材をもとに、新キャラ43名ひとりひとりのバックストーリーを明らかにする。

「駆け出しコーチ時代の慎一郎をフォローした鯱城理依奈」「栗尾根茉莉花の可憐さに、ミケが一目惚れ」など、意外な人物関係を多数収録。いのりや司、光、夜鷹、それぞれの１日を追うスケジュールと、部屋の見取り図も公開。「整理整頓できていない、いのりの部屋」「夜鷹は、リンク近くの高級マンション３部屋を使っている」など意外な事実が明かされる

また「物語が動き出す瞬間」という企画では、印象的な夜のシーンについて著者が語る。司と夜鷹、慎一郎が会して滑った夜のリンク。いのりと司が新潟へ向かう夜のドライブ。そして全日本ノービス大会後の、司と光の雨の夜。名シーンと名高いこの3つの夜の物語が、いかにして生まれたのか明かされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）