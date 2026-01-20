yama、齊藤京子初主演映画『恋愛裁判』主題歌「Dawn」を配信限定リリース！MVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

yamaが新曲「Dawn」を1月21日に配信限定でリリース。同日21時にYouTubeにて同楽曲のMVをプレミア公開する。

■yamaの新境地バラード

「Dawn」は、アイドルの光と影を描く齊藤京子初主演映画『恋愛裁判』（1月23日公開）の主題歌。2025年7月にリリースした「us」に引き続き、agehaspringsの百田留衣が作詞作曲および編曲を担当。これまでの世界観を持ちつつ、あらたな歌唱表現を取り入れたyamaの新境地バラードとなっている。

自身が目指す夢と、目の前に突然現れた幸せを天秤にかけながら生まれる後悔や葛藤。理想どおりに進まない人生と自分自身をいつか愛せるように。

齊藤京子が演じる映画の主人公「真衣」の感情とリンクするように綴られた歌詞を、yamaの力強さと散るような儚さが同居する歌声で表現した。

MVでは、映画とは異なり「父親」と「娘」を登場人物として表現。映画のストーリーや登場人物を映し出していた歌詞が、登場人物を変えることで一変。新しい解釈により、新しい物語を生み出している。

映画軸で解釈するか、MV軸で解釈するか。まるでトリックアートのように見る角度によって様々な物語に変化する楽曲「Dawn」をぜひ堪能しよう。

