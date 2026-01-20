2026年1月30日（金）、『ホテルライフォート札幌』にて、知床の20年を“知れ”る『しれとこ大百科』が開催されます。

画像：北海道

知床は、北半球において流氷が接岸する南限であり、この流氷の影響を受けた海と陸の生態系の豊かなつながりが高く評価されて、世界自然遺産に登録されました。

知床の豊かな生態系を支える出発点として重要な意味を持つ流氷にちなみ、遺産登録年（2005年）の知床における流氷接岸初日の1月30日は『知床の日』とされています。

画像：北海道

今回開催されるイベント『しれとこ大百科』では、世界自然遺産登録されて20周年を迎えたことを記念して、登録の立役者が当時の貴重なお話を語る特別トーク対談や、道内で生物多様性の保全等に関し、優れた活動・模範的な活動を行う団体等の表彰式と受賞者による活動発表などが行われます。

詳細情報

しれとこ大百科

開催日時：2026年1月30日（金）13:30～16:00

開催場所：北海道札幌市中央区南10条西1丁目 ホテルライフォート札幌 17階スカイホール「サラ」

料金：参加費無料

※オンライン参加可能

※参加申込など詳細はホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

流氷がつなぐ豊かな生態系と希少な生物多様性が評価された知床。

世界自然遺産登録されて20周年を迎えたことを記念して、登録の立役者が当時の貴重なお話を語る特別トーク対談が開催されます！

知床を深く見つめ直し、次の世代へ継承していくための新たな一歩となるイベントへ、ぜひ足を運んでみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【知床の日って？世界自然遺産登録20年！？】知床の20年を知れる「しれとこ大百科」開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

