先週、長岡市の住宅で現金4万円が奪われた強盗事件で警察は76歳の男を逮捕しました。



強盗の疑いで逮捕されたのは、長岡市の無職・渡邊康廣容疑者(76)です。警察によりますと、渡邊容疑者は13日午後、長岡市笹崎の70代女性の住宅で包丁を女性の腹部に突きつけ脅迫し、現金4万円を奪った疑いが持たれています。



防犯カメラの映像などから渡邉容疑者が浮上し、容疑者が自供したことから逮捕に至りました。警察の調べに対し、渡邊容疑者は「包丁を向けて脅しお金を奪ったことは間違いない」と容疑を認めています。警察が動機などを調べています。