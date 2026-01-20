6人組グループ・SixTONESの楽曲『一秒』が、2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ五輪』の、日本テレビ系2026アスリート応援ソングに決定しました。

この楽曲は、メインキャスターの荒川静香さんやスペシャルキャスターの櫻井翔さんが取材してきた選手たちの声がもとになって制作されたといいます。羽生結弦選手、平野歩夢選手、郄木美帆選手ら歴代のメダリストや、今大会ではじめてオリンピックの舞台に立つ選手たちの思い。“一秒一秒”を無駄にすることなく重ねた努力や、葛藤し、涙した日々。数え切れないその“一秒”の積み重ねが、自信や力強さとなって輝いてほしいという思いが込められた、夢に向かう全てのアスリートへの応援ソングになっているということです。

■SixTONES、日テレ系2026アスリート応援ソングに意気込み

日本テレビ系2026アスリート応援ソングを担当することについてジェシーさんは「先輩方もやられた応援ソングを僕たちがやらせていただくということで、とても嬉しいです。この『一秒』という楽曲で、たくさんの方にエールを与えられたらいいなと思います」とコメント。

また、“SixTONESの活動と通じるところ”を聞かれた郄地優吾さんは「土俵はアスリートと僕たちとは違うかもしれないですけど、本当に僕たちも一秒一秒大切に努力してきて、今こうやって応援ソングを任せていただけるっていうところもあるので、僕たち自身も歌いながら、自分たちにエールを与えてくれるような楽曲になっています。アスリートの皆さんに負けないように、これからSixTONESもどんどん大きくなっていきたいと思っています」と思いを明かしました。

『ミラノ・コルティナ五輪』は、現地時間2月6日に開幕し、2月22日まで17日間にわたり、8競技116種目が実施されます。