２０日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」は、「雪国で育った有名人ＳＰ」が放送された。

石川県白山市出身のＮｉｚｉＵ・ＭＡＹＡ（２３）が登場。雪かきが必要な冬場に旅行などで家を空けると、帰ってきたら自分の家の前だけ雪が積もったままになっているといい「ご近所迷惑になっちゃうとなって、家族総出で雪かきをしないといけなくて」と振り返った。

細身の長い足にふんわり髪、透き通る美肌が印象的で、ネットでも話題に。「とんでもねえ綺麗な人うつった！！！誰？！って思ったら」「なんかマヤちゃんカメラ抜かれる率高いな（笑）分かっていらっしゃる」「え！！マヤ美しっ」「黒髪の爆美女誰や？って思ったらＮＩＺＩＵか！」「さんま御殿の石川代表の美人な方は誰なのか」「とんでもなく綺麗になっている…！」「映る度、可愛すぎてびっくりしてる」「透明感やばっ！」「めっちゃ綺麗」「美しすぎやろ」「雰囲気変わったなあ」「透明感えぐ」「石川県の白山市出身なんだびっくり」「映るとニヤけちゃうな」「眼がいっちゃう」と反応する投稿が集まった。