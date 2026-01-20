マリーゴールドは２０日に都内で会見を開き、６人タッグ王座「３Ｄトリオス」を新設することを発表した。

同王座の「３Ｄ」とはドリーム、ダイヤモンド、デスティニーの略称で「夢にあふれる運命で無色透明な輝き」を意味するという。初代王者決定トーナメントは２４日の東京・後楽園ホール大会で開幕し、２月１５日の大阪１７６ＢＯＸ大会で準決勝、同２３日の後楽園大会で優勝決定戦が行われる。

ロッシー小川代表は「いろんな選手にチャンスを与えたいなと思いまして、このベルトをつくりました。いろんな選手が挑戦してほしい」と語った。

エントリーチームは野崎渚＆松井珠紗＆瀬戸レア、青野未来＆天麗皇希＆メガトン、岩谷麻優＆ビクトリア弓月＆南小桃、林下詩美＆後藤智香＆ちゃんよた、桜井麻衣＆翔月なつみ＆山中絵里奈、山岡聖怜＆山崎裕花＆越野ＳＹＯＫＯ．、石川奈青＆ハミングバード＆橘渚、外国人チームの８組が決定。

開幕戦で皇希＆メガトンと組み、桜井＆翔月＆山中と対戦するワールド王者の青野は会見で「３Ｄトリオス、もしかしたら私たちに合ってるかもしれない。マリーゴールドで夢をもっともっと見せたい私がドリーム。そしてマリーゴールドでダイヤモンドのような輝く存在になる皇希。そしてデスティニー…運命はメガトンにかかってると思う。メガトンは弱点でもあるけど、生かせば最大の武器にもなる。この３人で初代３Ｄトリオスを取りたい、そして私は２冠王者になりたいと思います」と意気込んだ。