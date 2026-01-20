名前を呼ばれた瞬間、『全力の愛』を見せてくれた猫の様子が話題です。この投稿は、記事執筆時点で6.6万回再生を突破。飼い主さんの声に反応し、迷いなく飛びついてくる姿に、「うらやましい」「これはきゃわたまらん」といった声が上がりました。さらに別の動画では、眠気たっぷりのしおくんが、また違った形で『大好き』を爆発させていて…。

【動画：手をあげて『猫の名前を呼んだ』次の瞬間……あまりにも尊い『甘え方』】

名前を呼ばれたら即ハグな甘えん坊

TikTokアカウント「ろんとしお」に投稿されたのは、1歳のオス猫・しおくんの甘えん坊な姿。ひとりで遊んでいたしおくんに向かって、飼い主さんが名前を呼びかけるシーンから始まります。

手を上げて呼ばれると、しおくんはピタッと動きを止め、じっと飼い主さんを見上げたそうです。次の瞬間、まるで待っていましたと言わんばかりに一直線。そのまま飼い主さんの手首に前足を巻きつけ、袖に顔をうずめていきます。

表情も行動もまるで恋人

飼い主さんいわく、「名前を呼ばれたらすぐ来ます」というしおくん。彼の魅力は、行動だけでなく表情にもありました。飼い主さんの手に飛びついたしおくんは、愛おしそうな表情で顔をすりすり。

見ている側から「さすがにかわいすぎる」と声が上がるのも納得です。しおくんにとって飼い主さんは、何よりも大好きな存在。恋人のような距離感で甘える姿は、まさに「たまらん」状態なのでした。

愛が行き過ぎた結果こんなことも…

別の動画では、さらに行き過ぎた愛情表現を見せるしおくんの姿が映っていました。仰向けに丸まり、不思議なポーズでくつろぎながら、しっぽをゆったりと揺らすしおくん。そこへ飼い主さんが手を差し出すと、うっとりした表情で手足を絡めてきたそうです。

が、その直後。愛おしそうに見つめながら、飼い主さんの手をカプリ。噛まれた反応を見て、しっぽをフリフリする姿は、まるで「好きすぎて抑えきれなかった」と言わんばかり。そしてその表情は、どこか小悪魔的なのでした。

飼い主さんへの愛があふれすぎて、飛びつき、抱きつき、最後は噛んでしまう……。しおくんの行動に、「可愛すぎる」「きゃわ」といったコメントが寄せられるのも当然です。しおくんが飼い主さんの手に飛びついた時の投稿は、3千を超える高評価を獲得しました。

TikTokアカウント「ろんとしお」では、そんな甘えん坊なしおくんの日常と、それを見守る飼い主さんのデレデレぶりがたっぷり公開されています。見れば見るほど、「こんなふうに愛されたい」と思ってしまう人が続出するのも納得。今日もどこかで、しおくんは飼い主さんへの気持ちを全力でぶつけているのかもしれません。

