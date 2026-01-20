1.甘えたい・かまってほしいというサイン

猫が鳴きながら近づいてくる理由で多いのは、飼い主に甘えたいという気持ちです。実は、鳴き声で飼い主の気を引こうとするのは家猫特有の行動と言われています。人間と暮らす中で「鳴けば反応してもらえる」と学習して実行しているのです。

高めの声で鳴く時や短く繰り返す鳴き方をする時は、飼い主の注意を引きたいときによく見られ、飼い主が仕事や家事で忙しいときほど増える傾向があります。

飼い主のそばまで来て鳴くのは、「ここにいるよ」「少しでいいから構ってほしいな」という、控えめながらも信頼に基づいたアピールです。

2.何かしてほしい要求がある

猫が意味ありげに鳴きながら近づいてくる時には、飼い主に伝えたい具体的な要求がある場合があります。要求の中で代表的なのは、「ごはんがほしい（お腹が空いた）」「トイレが汚れている」「ドアを開けてほしい」などです。

何かしらの要求があって鳴いている場合は、鳴いたあとに特定の場所へ移動したり、何度も同じ行動を繰り返したりするという特徴があります。毎日愛猫を見ていて、思い当たる方もいるのではないでしょうか。

猫は言葉を使えない代わりに、鳴き声と行動を組み合わせて意思表示をするのです。日頃から愛猫の行動パターンを観察しておくことで、要求の内容に気付きやすくなります。

3.不安や違和感を抱いている

猫が不安や警戒心を抱いている時に、飼い主に向かって鳴きながら近づいてくることもあります。

例えば、環境の変化や雷・花火などの大きな音、来客、猫自身の体調不良などがある場合、気持ちが落ち着かず、飼い主のそばに寄って鳴くことがあります。これは「安心できる存在の近くにいたい」という心理の表れです。

いつもと鳴き方が違う、ずっと鳴き続ける、声が低く長い、しきりに後をついてくるといった場合は、ストレスや体の不調が隠れている可能性もあるため、注意深く様子を見てあげましょう。

もしも愛猫の体調や行動に異変が見られる場合は、早めに獣医師に相談してください。

応じてあげたい猫の要求とは？

猫が鳴きながら近づいてきた時には、すぐに何かをしようとせず、まず落ち着いて様子を観察することが大切です。

猫が甘えたいと思っている場合は、短時間でもよいので優しく声をかけたり撫でたりするだけで満足することがあります。叶えてほしい要求がある場合は、食事やトイレ、環境面に問題がないかを確認しましょう。

不安や警戒心、違和感が原因と思われるときは、無理に構いすぎず、そっとそばにいるようにして安心感を与えることが効果的です。猫の気持ちに寄り添った対応が、信頼関係を深めることにつながります。

まとめ

猫が鳴きながら近づいてくる行動には、甘えたい、要求がある、不安を抱いているといった理由があります。どれも飼い主のことを信頼しているからこその行動で、鳴き声や行動の意味を理解し適切に応えてあげることで、猫は「この人は分かってくれる」と感じます。

鳴き声に関わらず、普段から愛猫の様子をきちんと観察し、日々の小さなコミュニケーションを大切にすることが、愛猫との絆をより深いものにしてくれるでしょう。

もし、鳴き声や行動が普段と違ったり、異変に気づいた場合は、念のためでもよいので獣医師に相談しましょう。